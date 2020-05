Giulia De Lellis e Andrea Damante, giornata romantica a cavallo

Dopo una settimana piena di impegni lavorativi, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono concessi una giornata tutta per loro fuori città. I due, che dopo la quarantena trascorsa insieme a Pomezia, sono tornati a convivere a Milano, sabato mattina hanno raggiunto un maneggio in campagna per una romantica passeggiata a cavallo.

Shorts di jeans, camicia coloratissima e cappello da fantino, l'influencer è super fashion anche per l'escursione, ma il primo cavallo non la convince. "Giulia ha cambiato cavallo, ci sono state delle scene imbarazzanti" fa sapere tra le risate Andrea nelle sue ig stories mentre riprende la fidanzata al trotto.

La coppia sembra aver superato completamente la crisi di qualche anno fa. Giulia e Andrea sono innamorati più di prima, come se questo lungo periodo di separazione - in cui lei ha avuto altre due relazioni, prima con Irama, pochi mesi, poi una storia importante con Andrea Iannone - non fosse mai esistito. O forse se lo ricordano bene e gli è servito da lezione, per capire che non possono fare a meno l'uno dell'altra. L'amore, alla fine, trionfa sempre e la loro è una bellissima favola. Con tanto di cavalli.