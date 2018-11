"Cosa penso di Irama?", Andrea Damante rompe il silenzio

Tra le tante voci che stanno commentando la chiacchieratissima love story tra Giulia De Lellis ed Irama, ufficializzata appena tre giorni fa, la più attesa era certamente quella di Andrea Damante, ex fidanzato di lei. E la curiosità dei fan non è stata disattesa.

Intercettato dal sito 'Tabloit.it', l'ex tronista di 'Uomini e donne', che è stato legato alla fashion influencer romana per circa due anni, si mostra entusiasta della nuova relazione di lei: "Sono giovani, sono in gamba, sono sul pezzo. Fanno bene. Perché no?", dice ai giornalisti che lo incalzano sulla questione.

E spezza una lancia a favore del cantante: "Tra l'altro lui mi sembra un bravissimo ragazzo, quindi va bene", ammette, "La vita va avanti per tutti giustamente. Io per adesso single, meglio così".

Giulia De Lellis e Irama fidanzati

Giulia e Irama sono stati pizzicati per la prima volta insieme dai paparazzi del sito 'SpySee' qualche giorno fa, durante una cena a Roma. Seduti al tavolo l'uno accanto all'altra, tra calici di vino rosso, sorrisi e sguardi languidi, hanno concluso la serata con un bacio appassionato.