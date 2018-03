Matrimonio con Andrea Damante? La riposta ‘ambigua’ di Giulia De Lellis

Sono una delle coppie più amate di ‘Uomini e Donne’. Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono conosciuti due anni fa negli studi del programma condotto da Maria De Filippi e da allora – al di là di una piccola crisi, arrivata la scorsa estate – non si sono più lasciati. Tanto che sono molti i fan che aspettato il matrimonio, ciliegina che andrebbe a coronare un rapporto così intenso. I più romantici, però, devono riporre le speranze. Almeno per il momento.

Stando a quanto raccontato dalla bella Giulia nell’ultima intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’, infatti, i due volti tv hanno intenzione di proseguire la love story “da fidanzatini”, senza cedere alle lusinghe della ‘burocrazia’. O meglio, mentre l’ex corteggiatrice romana appare intenzionata ad andare presto all’altare, Damante... temporeggia.

"Quando mi vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa in più. Ora ci godiamo la vita da fidanzatini”, spiega lei, incalzata sull’argomento. E prosegue: “La proposta non è arrivata e se dovesse arrivare sarebbe ben accetta: ma lui sa già tutto”. Già, lui sa già tutto: e allora, caro Andrea, cosa aspetti?

Andrea Damante e Giulia De Lellis, la love story

I presupposti per andare a nozze ci sarebbero tutti. La love story, infatti, prosegue a gonfie vele da quel fatidico giorno del maggio 2016, quando, con un bacio scoccato di fronte a milioni di telespettatori, si sono promessi amore. Da allora, i due sono inseparabili. Tanto che lei, per amore della sua metà, ha anche cambiato città, da Roma a Verona: "Casa sua era arredata in un modo che non sentivo mio – racconta - Ho voluto cambiare qualche cosa, ci ho messo del mio e ora va meglio". E, dopo quasi due anni da “conviventi”, chissà che presto non diventeranno marito e moglie. Uomo avvisato...