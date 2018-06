Giulia De Lellis rompe il silenzio: tutta la verità sul rapporto con Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, sì o no?

E’ questo il dubbio che aleggia in queste ore tra i fan della coppia che sperano in un ritorno di fiamma dopo l’avvistamento dei due a cena con i genitori della influencer romana.

“Io e Damante ci rivedremo nell’anno del mai”, aveva assicurato Giulia poco dopo la rottura della relazione nata nel programma ‘Uomini e Donne’, certezza che è sembrata vacillare alla luce degli ultimi frequenti incontri con il dj.

E proprio sulle voci relative al presunto ritorno di fiamma, Giulia De Lellis ha deciso di chiarire come stanno realmente le cose tra lei e Andrea Damante.

Con una diretta Instagram rivolta ai suoi 2.8 milioni di follower, qualche ora fa la ventiduenne ha spiegato il tipo di rapporto che la lega ancora all’ex fidanzato e sottolineato la sua intolleranza verso la gente che sul web la giudica.

“Quando e se dovessi mai rimettermi con Andrea ve lo dirò serenamente, ma devo dirvi tutte le volte che lo incontro per questioni lavorative? Devo dirvi tutte le volte che lo incontro perché come tutti fidanzati dopo che si lasciano ci sono momenti in cui si ricontrano, si litiga, i momenti di debolezza, la mancanza…? Non credo, ma poi che ve ne frega?”, ha provocatoriamente chiesto la De Lellis nella lunga diretta che è anche stata l’occasione per puntare il dito contro chi sostiene che lei e il suo ex sfruttino la loro storia per avere un ritorno economico.

“Non ho bisogno di sfruttare la mia storia per guadagnare! Con Andrea è una situazione particolare, quando e se gli darò un ruolo specifico nella mia vita ve lo farò sapere”, ha dichiarato la romana.

Chi confida nel ritorno di fiamma della coppia, dunque, ha da rassegnarsi alla certezza che, almeno al momento, i due hanno intrapreso strade diverse, benché l’ex tronista abbia affermato di amare ancora l'ex fidanzata.

Mai dire mai, insomma...