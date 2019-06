Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la coppia dell'estate: tutti i dettagli

La coppia dell'estate? Eccola qui: Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Stando a quanto riportato il settimanale 'Spy', infatti, sarebbe esplosa la passione tra la bella influencer e il campione MotoGP (noto alla cronaca rosa per la storia d'amore con Belen Rodriguez, terminata lo scorso autunno).

Esplode la passione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone

'Spy', in edicola da domani, svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto e l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne'. E' stato lui a chiedere per primo il numero della ragazza e, giorno dopo giorno, tra i due sarebbe scoppiata la complicità. Prima d'ora, i ragazzi non erano mai stati paparazzati insieme, segno che la relazione sarebbe proprio agli inizi. La domanda, ora, nasce spontanea: la passione si limiterà ad essere un fuoco di paglia, oppure diventerà una storia d'amore vera e propria? Tra loro ci sono sei anni di differenza, un margine ideale per una coppia.

Intanto, una cosa è certa: non è andato a buon fine il "ritorno di fiamma" tra De Lellis e l'ex Andrea Damante, a cui si era riavvicinata di recente dopo la rottura arrivata l'anno scorso. Per Iannone, invece, si tratta finalmente di un nuovo inizio dopo la fine della love story con Belen (oggi tornata insieme all'ex marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago), a cui è stato legato per tre anni.