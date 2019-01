Giulia De Lellis, festa glitterata in location da sogno (ma senza Irama)

Giulia De Lellis ha compiuto 23 anni lo scorso 15 dicembre e li ha voluti festeggiare con un party esclusivo, in una location da sogno, dove tutto è stato curato nei minimi dettagli.

La festa si è svolta nel castello di Bracciano, alle porte di Roma e la De Lellis l'ha documentata, momento dopo momento, in tantissime stories pubblicate su Instagram. Dall'arrivo al castello alla tavoa elegantissima. Dagli abiti super glitterati (il suo, quello di amici e amiche) alla presentazione di zii, zie e cuginette. Un party davvero speciale, perfetto, ma con un grande assente: Irama.

Giulia De Lellis, compleanno senza Irama

Nel corso della serata, Giulia De Lellis ha mostrato gli amici, i parenti, gli addetti agli addobbi, il cantante che ha allietato la serata con la sua musica. Ma, in tutto questo, di Irama neanche l'ombra.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Come mai? Il motivo ci sembra più che ovvio. Irama è impegnato a Sanremo, poiché, prossimamente, sarà in gara tra i Big con il suo brano 'La ragazza dal cuore di latta'. Sicuramente Giulia avrà sentito la sua mancanza alla festa di compleanno, ma visto come la loro love story sta procedendo (a gonfie vele), i due avranno senza dubbio modo di recuperare.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...