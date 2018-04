Bomba Giulia De Lellis: "Non basta ciò che mi ha fatto chi pensavo mi amasse?"

A tirare troppo la corda, questa si spezza. Lo sa bene Giulia De Lellis, 22 anni, che ieri sera ha perso la pazienza di fronte al chiacchiericcio dei fan sulla fine della relazione con l'ex fidanzato Andrea Damante, 28.

In questi giorni sono state avanzate tante illazioni circa le ragioni della separazione tra i due, arrivata dopo un anno e mezzo d'amore. In rete serpeggiano pettegolezzi maligni benché privi di fondamento. C'è chi ipotizza presunti tradimenti, chi si dice esterrefatto della rottura lampo tra i due.

Ed è di fronte al chiacchiericcio che, dopo ore di polemiche, Giulia è sbottata. Ed ha lasciato tra i commenti dell'ultimo post su Instagram un amarissimo sfogo: "Parlate tutti senza sapere, poi parlate tutti dopo due anni - scrive - Come se non leggessi, come se non esistessi. Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? SONO UN CAZ*O DI ESSERE UMANO. Avete una coscienza? Non si tratta di chiacchiere, qui si sta andando oltre ogni logica umana. Il fatto che io sia un personaggio pubblico non vi permette di farmi questo. Lasciatemi respirare!"