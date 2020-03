Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Iannone: “E' un momento delicato”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati? Se il pilota di MotoGP non si espone a riguardo, le ultime dichiarazioni dell’influencer vanno in direzione della conferma quantomeno di una crisi di coppia.

Durante una diretta Instagram giunta dopo le tante che in questi giorni di necessario isolamento stanno tenendo compagnia ai fan, Giulia ha risposto alle domande di chi le ha chiesto del fidanzato che da tempo non compare al suo fianco, ammettendo seppur indirettamente un allontanamento che, ad ora, non si capisce ancora se sia o meno definitivo.

Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Iannone: “A buon intenditor poche parole”

Le voci di una crisi e addirittura di una rottura tra la coppia si erano già sparse nei giorni scorsi ed erano state commentate da Giulia De Lellis con un laconico “E’ tutto ok, sono in relax a casa”. La situazione, però, ora sembra cambiata, al punto che lei stessa, senza entrare nel dettaglio, lascia immaginare che in effetti qualcosa nella sua vita sentimentale sia diverso.

“Per quanto riguarda Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione”, le dichiarazioni di Giulia in una diretta Instagram: “Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì, ma in realtà non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati. Anche perché non mi sembra tanto carino parlare di queste cose. Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?”.

Le voci sulla crisi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Da tempo si parla della crisi sentimentale in atto per i due che fanno coppia da circa sei mesi e anche di un riavvicinamento di lei ad Andrea Damante, il suo ex storico a cui ha dedicato il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ che nel frattempo pare si sia allontanato dalla fidanzata Claudia Coppola.

“Chiusa (temporaneamente) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a sentire il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv leggero e allegro”, scriveva il settimanale Chi, informazione che l’influencer ha parzialmente precisato chiarendo che il periodo nel Lazio è momentaneo e che, finita l'emergenza Coronavirus, farà ritorno a Milano. Nessun riferimento a Lugano, però, dove in questi mesi ha vissuto con Iannone… Come lei stessa sottolinea, “a buon intenditor…”.