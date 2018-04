Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati

E' finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. La coppia, tra le più amate di "Uomini e Donne", si detta addio dopo due anni d'amore. A darne annuncio la stessa Giulia, che, commossa, ha spiegato la situazione con alcuni video postati tra le sue Instagram Stories.

“In un anno penso mi abbiate conosciuta di più - esordisce la bella romana nelle clip - sapete che sono una ragazza che va dritta al sodo, senza giri di parole e prese in giro. Io e Andrea non siamo più fidanzati. Ve lo dico non perché penso di dovervi spiegazioni, ma perché la mia storia è nata in televisione e avendo sempre condiviso le nostre cose – quelle belle, perché quelle brutte le ho omesse – mi sembrava carino aggiornavi di questa situazione”

“I panni sporchi li abbiamo sempre lavati in famiglia, non mi sembra il caso di stare ad elencare motivi”, ha precisato, lasciando intendere la volontà di mantenere massimo riberbo sulle ragioni che hanno portato i due alla rottura. Che ha poi concluso: “Posso dirvi che secondo il mio punto di vista quando una relazione finisce è sempre colpa di entrambi. Se potete, cercate di rispettare questa situazione. Se volete fregarvene e continuare a domandare e chiedere, sappiate che non avrete più spiegazioni al riguardo. Per il resto tutto ok!"

Andrea, a differenza della ex fidanzata, non ha ancora commentato la notizia.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, la love story

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono conosciuti nel 2016 a "Uomini e Donne". Lui tronista, lei corteggiatrice, sono diventati inseparabili e la storia è stata tra le più amate della storia del dating show condotto da Maria De Filippi. Il loro amore ha resistito anche alla lontananza: i fan della coppia, infatti, ricorderanno come i due si siano sempre sostenuti a vicenda durante le esperienze che entrambi hanno vissuto nella Casa del "Grande Fratello Vip", rispettivamente nelle edizioni 2016 e 2017. Un mese fa alcune risposte ambigue circa le possibili nozze, che non lasciavano sperare in buoni scenari per la coppia. "Aspetto la sua proposta", aveva detto Giulietta. Oggi la notizia dell'addio.