Giulia De Lellis, confessione bollente: "Quel gioco di sguardi con Iannone quando stava ancora con Belen"

L'ultima confessione di Giulia De Lellis fa un po' storcere il naso ai fan. Intervistata dal settimanale F, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' rivela di aver avuto un gioco di sguardi con l'attuale fidanzato Andrea Iannone già quando lei era ancora impegnata con Andrea Damante e lui con Belen Rodriguez. L'episodio è avvenuto tempo fa, all'interno di un ristorante. E alcuni follower protestano, ritenendo sconveniente il suo comportamento.

De Lellis - Iannone, quel gioco di sguardi al ristorante

Giulia, fashion influencer, ed Andrea, campione MotoGp, fanno coppia da inizio giugno. “L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex - racconta la 23enne al giornale - Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva ‘memorizzata’, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino". E, dopo quel sms, non si sono più lasciati, tanto che oggi sono una delle coppie più amate dal mondo dello spettacolo.

Giulia De Lellis, tra Damante e Iannone

All'epoca Giulia era fidanzata appunto con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne, e con cui è finita nella primavera del 2018 dopo due anni d'amore e tanti pettegolezzi su presunti tradimenti di lui. “Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro", racconta oggi Giulia, che è riuscita a 'monetizzare' anche un'esperienza così tosta con il libro 'Le corna stanno bene su tutto', in libreria dal 17 settembre. "Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena", precisa.

Con Iannone, 30 anni, intanto va tutto bene: "Dice che le corna me le cerco? Guardi che se lui è famoso è molto più facile beccare se ti tradisce. E comunque se uno vuole farlo, lo fa comunque. Andrea invece mi fa sentire protetta. La convivenza? Non me lo aveva ancora chiesto ed ero già da lui, a Lugano. Parliamo di famiglia e figli, certi valori ci accomunano. E io vorrei essere una mamma giovane, ho tutte le carte in regola. Il libro? Fin dall’inizio gli ho parlato chiaro… che c’era questo libro. E comunque non c’è niente che non sappia già".