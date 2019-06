Giulia De Lellis sul circuito con Iannone, la prima foto ufficiale

Ormai è ufficiale, Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una coppia. Dopo qualche scatto rubato nelle scorse settimane arriva la prima foto pubblicata su Instagram dal pilota di Moto Gp, qualche ore prima l'inizio del Gran Premio di Catalogna, a Barcellona, sul circuito di Montmelò.

Nelle storie di Iannone ecco Giulia e suo fratello Giuseppe, con cui negli ultimi mesi è nata una grande amicizia. "Brothers love" li chiama, con un bel cuore accanto. Anche Giulia posta una bella foto insieme al fratello, sorridente come solo un nuovo amore poteva farla tornare.

Immagini che non faranno bene ad Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia. Il dj veronese, che ultimamente aveva provato a ricucire il loro rapporto, sta soffrendo molto, come ha rivelato recentemente in un'intervista.