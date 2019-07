Giulia De Lellis a letto con Iannone: "Mi dai il due di picche così?"

Dopo una giornata piena di impegni lavorativi Giulia De Lellis corre a casa dal suo Andrea Iannone, ma prima di abbandonarsi a una notte offline, l'influencer si concede ai follower: "Sto facendo un po' di cambiamenti generali - confida nelle sue storie - Sia di vita lavorativa che personale e sono contenta".

Tra un chiacchiera e l'altra, sul letto, inquadra il fidanzato e augura così la buonanotte. "Buonanotte? - domanda il pilota, avvinghiato al collo di Giulia - Che mi dai il due di picche così?". "Hai ragione, adesso dobbiamo organizzare la vacanza" risponde la De Lellis, chiedendo consiglio ai fan su dove potersi rifugiare per qualche giorno di relax, ovviamente in coppia. Meta scelta prima dell'alba? Chissà, ma certamente Iannone sarà stato molto accondiscendente, rapito dalla sua fidanzata in déshabillé.

I due sono sempre più innamorati e complici e tra i cambiamenti di Giulia potrebbe esserci anche la convivenza...