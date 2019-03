Giulia De Lellis ed Irama, è (già) crisi: il clamoroso retroscena

Potrebbe essere già giunta al capolinea la love story tra Giulia De Lellis ed Irama. Pare che la coppia, legata dallo scorso novembre, stia attraversando un momento di crisi, tanto che c'è chi ipotizza che i due si sarebbero lasciati.

A riportare l'indiscrezione è SpySee, un profilo Instagram che è punto di riferimento nel mondo del Gossip. "Al momento - si legge - non ci è dato sapere se la loro sarà una scelta definitiva o solo un momento di crisi passeggera". La notizia arriva a quattro mesi dall'ufficializzazione della relazione tra il cantante di 'Amici' e la fashion influencer, immortalata con un bacio rubato dal settimanale Chi.

Eppure Filippo (questo il vero nome di Irama, ndr) e Giulia sembravano molto affiatati. Già qualche settimana dopo il primo incontro avevano fatto le dovute presentazioni in famiglia. In occasione del Festival di Sanremo, poi, dove lui ha gareggiato con il brano 'La ragazza col cuore di latta', lei ha raggiunto il compagno nella cittadina ligure per portargli tutto il suo sostegno. Qualcosa, però, si sarebbe spezzato...