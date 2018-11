Giulia De Lellis in prima fila al concerto di Irama, il post 'innamorato' su Instagram

L’amore tra Giulia De Lellis e Irama va avanti a gonfie vele. L’ex concorrente del Gf Vip non perde occasione per sostenere il suo nuovo fidanzato e lo accompagna anche ai concerti.

Su Instagram, qualche ora fa, la De Lellis ha pubblicato uno scatto in cui indossa il pass per partecipare al concerto di Irama, in prima fila. “First day of tour” e cuoricino al seguito. Così l’ex di Andrea Damante ha condiviso con i fan la sua giornata accanto a Irama.

Durante il primo giorno di concerto del tour Giovani, poi Irama si è fermato, prima di iniziare a cantare uno dei suoi brani, per dire: “Questa la dedico ad una persona speciale”.

La ‘persona speciale’ sarà proprio la sua Giulia?

Leggi tutte le notizie di Gossip