Jeremias e Giulia De Lellis, è amore? Il fratello di Belen rompe il silenzio

Dopo i rumors, arriva la conferma. Anzi, una mezza conferma. Una settimana fa lo scoop del settimanale "Nuovo", secondo cui Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis si stanno frequentando, oggi la confessione di lui: il corteggiamento è in corso.

A fare il primo (e, al momento, l'unico) passo è stato Jeremias, che giorni fa ha mandato un messaggio di "abbordaggio" alla giovane romana, reduce dalla fine della relazione con Andrea Damante. "Le ho scritto io per primo un messaggio e lei mi ha risposto - racconta - Per il momento è nata un'amicizia, poi chissà... Mi dovete dar tempo".

L'interesse c'è: "E' vero, non rispondo mai al telefono, nemmeno se mi chiama mia madre - prosegue - Ma con Giulia sono stata io a mandare il primo sms. Se mi interessa qualcosa, cambio. Quando le mando un messaggi ricevo sempre le sue risposte". All'orizzonte il primo appuntamento dei due: "Ancora non ci siamo visti. Un'uscita in programma? Chissà..."

E pensare che i due, in tempi non sospetti, hanno già "convissuto". Già perché insieme hanno partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, dove però non si sono degnati di uno sguardo (almeno all'apparenza): lui, infatti, all'epoca era impegnato in una turbolenta relazione con Sara Battisti, e lei innamorata persa dal suo Andrea (con cui poi è finita in modo molto polemico, tra presunti tradimenti e frecciate...)

Se son rose...