"Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez, flirt in corso"

Se le indiscrezioni venissero confermate, per il mondo del gossip si tratterebbe di una vera e propria "bombetta": stando a quanto spifferato dal settimanale Nuovo Tv, Giulia De Lellis, reduce dalla chiacchieratissima storia con Andrea Damante, e Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina Belen, si starebbero frequentando.

La rivista diretta da Riccardo Signoretti, infatti, racconta che tra i due è nata una intesa speciale. La conoscenza è avvenuta alla fine dello scorso anno nella Casa del Grande Fratello Vip, ma allora non è scoccata la scintilla, poiché entrambi avevano la testa e il cuore impegnati. Poi, in queste settimane, avrebbero approfondito il loro feeling...

Sarà vero o si tratta solo di un pettegolezzo? L'ultima foto insieme dei due risale ormai allo scorso dicembre: immediatamente dopo l'uscita dalla Casa di Cinecittà, Giulia era andata a cena con l'ormai ex fidanzato Andrea Damante e con il resto della famiglia Rodriguez. All'epoca la serata si era rivelata il modo giusto per appianare le tensioni con Belen. Già perché siccome le cose più belle sono quelle più complicate, e siccome chi disprezza compra, durante il GF Vip la Rodriguez aveva accusato la De Lellis di falsità perché, in occasione di un televoto, aveva invitato le sue fan a votare contro Jeremias.

Oggi invece i rapporti tra Jeremias e Giulia non solo si sarebbero rasserenati, ma tra i due sarebbe nato qualcosa di più. E una storia d'amore sarebbe una vera svolta per entrambi: per lei che ha concluso da un mese (non senza polemiche) la relazione con Damante; per lui che ha provato in tutti i modi a far funzionare il legame con Sara Battisti ma senza riuscirci...