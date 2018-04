Giulia De Lellis cambia casa dopo l’addio ad Andrea Damante

La rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è arrivata all’improvviso e ha portato con sé dei cambiamenti inevitabili nell’assetto della ormai ex coppia.

I ‘Damellis’, insieme dal 2016, anno in cui i loro destini si incrociarono nel programma ‘Uomini e Donne’, hanno ufficializzato la fine della loro relazione tanto supportata dai numerosi fan.

Le voci sulle cause che avrebbero indotto la coppia a dirsi addio sono state diverse (si è anche parlato di un presunto comportamento infedele di Damante durante le sue serate da dj), ma al momento nessuno dei due ha spiegato i reali motivi dell’allontanamento. “Solo noi sappiamo io motivo”, ha spiegato Andrea.

La certezza è che al momento entrambi stanno riprendendo in mano la vita da single, sempre condivisa su Instagram con foto e Storie che ne raccontano le dinamiche.

E proprio sui social, la De Lellis ha prima raccontato di stare per lasciare la casa dell’ex compagno, a Verona, e poi di aver trovato una casa nuova in cui trasferirsi, sempre nella stessa città che ormai considera sua.

“È bellissima, ve la mostrerò presto” ha annunciato l’influencer romana ai follower che poco fa hanno potuto notare sul suo profilo Instagram una romantica foto scattata durante il concerto di Gianni Morandi all’Arena di Verona.

“Chi ama c’è! Io ho visto” si legge in calce all’immagine che riprende una coppia abbracciata… Forse il segno che la speranza di innamorarsi di nuovo non si è spenta nemmeno in un periodo sentimentale così difficile.