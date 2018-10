Giulia De Lellis, nuovo amore dopo Andrea Damante: l'indiscrezione

Nuovo capitolo sentimentale per Giulia De Lellis che, dopo la lunga storia d’amore con Andrea Damante, pare abbia ritrovato la serenità accanto ad un altro uomo.

L’indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Chi che indica come nuovo fidanzato dell’influencer nonché ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, Cristiano, ex fiamma di un altro volto noto del programma di Maria De Filippi, ovvero Sabrina Ghio.

Giulia De Lellis fidanzata? L’indiscrezione sul presunto fidanzato

“Il cuore di Giulia De Lellis ha ricominciato a palpitare” si legge nella rubrica Chicche di Gossip: “Lui si chiama Cristiano, ex fidanzato della tronista Sabrina Ghio, con la quale la De Lellis ha trovato felici sorrisi nella notte romana”.

Secondo il settimanale, Andrea Damante è “ormai definitivamente un lontano ricordo” per l’esperta di tendenze che, però, al momento non ha mai scritto o fatto trapelare nulla dal suo profilo Instagram, mezzo attraverso il quale è solita condividere la sua vita con gli oltre tre milioni di fan che la seguono costantemente.

Chi è il presunto fidanzatao di Giulia De Lellis

La novità sentimentale di Giulia De Lellis resta al momento confinata nel dubbio delle indiscrezioni in attesa che sia la diretta interessata a confermare la frequentazione con Cristiano o a smentirla categoricamente.

Tuttavia, già prima della pubblicazione della notizia da parte del settimanale Chi, il sito Isa e Chia aveva riferito la segnalazione di un utente che, dopo aver visto l’ex di Andrea Damante in compagnia dello stesso ragazzo citato dalla rivista – “Cristiano Iovino, 31enne super fisicato romano, ex fidanzato di Sabrina Ghio e personal trainer di alcuni volti noti tra cui Francesco Arca” - ha raccontato al blog di aver notato una particolare complicità tra i due.

Solo amicizia o davvero c’è dell’altro tra i due? La risposta, presumibilmente, nelle storie Instagram di Giulia De Lellis che magari deciderà di commentare lo scoop che la riguarda.