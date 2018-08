Giulia De Lellis rompe il silenzio su Andrea Damante: “E’ una persona molto importante…”

Giulia De Lellis: cosa c'è (oggi) con Andrea Damante?

La loro storia è finita da mesi, ma tutti sperano, ancora, che Giulia De Lellis e Andrea Damante possano un giorno tornare insieme. Negli ultimi mesi, le voci di un ritorno di fiamma si sono rincorse, ma i due hanno sempre smentito. I fan, però, non si arrendono.

Recentemente, Giulia è stata ospite di una serata al Mamma Mia Beach, locale di Santa Teresa di Riva (Messina) ed è stata proprio questa l’occasione in cui i sostenitori dell’ex coppia di Uomini e Donne sono tornati a fare la fatidica domanda all’esperta di tendenze.

Giulia De Lellis ufficializza la fine con Damante

I fan presenti all’evento hanno voluto sapere da Giulia De Lellis cosa provasse per Andrea Damante, ma lei, senza pensarci troppo, ha risposto: “E’ una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore”.

Risposta secca che mette in chiaro una volta e per tutte quale sia la situazione attuale tra la De Lellis e Damante. Anche i fan più accaniti dovranno mettersi l’anima in pace.