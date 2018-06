Giulia De Lellis nuova tronista di Uomini e Donne?

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è definitivamente giunta al capolinea. Anche se, in seguito alla rottura, i due sono stati avvistati insieme, sembra che non ci siamo proprio i presupposti (né le intenzioni) per ricominciare. Recentemente, però, erano iniziare a girare voci di un possibile ritorno di Giulia De Lellis a Uomini e Donne.

Dopo la sua presenza ad alcune puntate del programma che le ha dato la notorietà, in molti si sono chiesti se Maria avesse dato una seconda opportunità all’esperta di tendenze. Ma, a fare chiarezza sulla questione, è stato il settimanale Spy.

Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che Giulia De Lellis ha detto no ad una seconda possibilità a Uomini e Donne: “Ha rifiutato la proposta di salire sul trono della prossima edizione di Uomini e Donne. Magari ha già scelto chi è l’uomo del suo cuore. Quindi niente trono per Giulia De Lellis, almeno per ora”, ha scritto Spy nel suo ultimo numero.

Giulia e Andrea, come mai si sono rivisti

Poi sul fatto che Giulia e Andrea continuino a vedersi, Spy ha ancora sottolineato: “Questa ex coppia ha costruito un percorso lavorativo insieme e per questo si sono rivisti”. I due, infatti, negli scorsi mesi e anni, hanno lavorato insieme a campagne social, collezioni di marchi importanti ed è giusto che, almeno professionalmente, non mandino all’aria tutto.

“Loro adesso hanno lavori da ultimare, sono vincolati da contratti che non si possono rompere. Così, Giulia dopo un periodo di silenzio e dopo una breve vacanza, ha trovato la forza di incontrare di nuovo Andrea Damante e capire come ripartire, almeno lavorativamente. Ovviamente nei panni di ex”, ha proseguito Spy.

Che quest’intesa lavorativa riaccenda anche dei sentimenti?