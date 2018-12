Gf Vip, Giulia e Francesco ancora insieme? La verità sui social

Un bacio immortalato sui social nella serata di ieri consegna finalmente ufficialità al fatto che la love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi prosegue anche dopo la fine dell'esperienza condivisa al 'Grande Fratello Vip'. Una versione confermata anche dai diretti interessati nel corso dell'ultima intervista rilasciata a 'Verissimo', che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 15 dicembre.



Gli indizi seminati su Instagram lasciano intendere che ieri sera Giulia e Francesco hanno cenato insieme ad alcuni amici. Lei la stuzzica e gli chiede un bacio, lui si fa desiderare come al solito ma poi la accontenta. Eccolo, dunque, il primo bacio "social" della coppia, quello che rassicura i fan sull'andamento della relazione turbolenta nata nella Casa del GF Vip.

Giulia Salemi a 'Verissimo': "La nostra favola continua"

“Siamo una coppia. La nostra favola continua”. Queste invece le parole di Giulia parlando a 'Verissimo'. La showgirl confida: “Io ci ho sempre creduto. Ho rispettato i suoi tempi e ora siamo sullo stesso binario, per cui speriamo che questo treno non si fermi. Appena usciti dal Grande Fratello abbiamo passato un giorno e mezzo sempre insieme e senza telecamere. Avevamo tante cose da dirci.”

Francesco Monte a 'Verissimo': "Con Giulia non è più una amicizia"

E, durante l'intervista di coppia condotta da Silvia Toffanin, Monte ha confessato: “Con Giulia non è più un’amicizia. Ora siamo in cammino. Bisogna vedere che incastro prenderà la nostra vita fuori dalla casa”. Dunque, l'ex tronista è tornato a credere nell'amore dopo il tradimento subìto dalla ex Cecilia Rodriguez? “Dopo l’ultima esperienza diciamo che l’amore mi mette un po’ d’ansia. Ho paura di essere deluso e di deludere, ma devo ascoltare più la pancia e meno la testa”.