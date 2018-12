"Pierluigi Gollini ti ha tradito?", Giulia Provvedi rompe il silenzio in diretta

(Nel video in alto, l'intervista a Giulia Provvedi)

Nessun tradimento, né una notte brava. Non ci sarebbe niente di vero nello scoop lanciato dalla influencer Deianira Marzano ormai un mese fa sulla nottata in discoteca vissuta da Pierluigi Gollini durante la permanenza della fidanzata Giulia Provvedi al 'Grande Fratello Vip'. A confermarlo è la stessa cantante in diretta a 'Domenica Live'.

Incalzata dalla conduttrice Barbara d'Urso, Giulia spiega che nella serata "incriminata", Gollini si trovava da tutt'altra parte rispetto all'Hollywood di Milano, discoteca in cui, secondo Deianira, sarebbe avvenuto il fattaccio: "Lui il 28 ottobre era al compleanno del padre. Non era in discoteca - afferma la metà mora de 'Le Donatella' - C'era anche mia madre. Di conseguenza non ho altro da aggiungere. Lui non era proprio presente in discoteca quella sera. Ci sono foto e video del compleanno del padre a Bologna"

Perché, dunque, inventare tutto? "Non so perché lei lo abbia fatto. Ci sono stata molto male, così come c'è stato male il mio fidanzato. Ma è acqua passato ed è tornato il sereno".