GF Vip, Monte mette alle strette Giulia. Lei crolla: "Ecco cosa c'è stato con Jeremias"

(Nel video in alto, la confessione di Giulia Salemi su Jeremias Rodriguez)

Finalmente la verità sul presunto flirt tra Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez. Messa alle strette da Francesco Monte, con cui sta avendo un flirt nella Casa del 'Grande Fratello Vip', l'influencer italo-iraniana ha raccontato i dettagli delle sue serate trascorse con il fratello di Belen.

Nella fattispecie, sono state due le occasioni in cui Giulia e Jeremias si sono visti. Ma solamente in una occasione c'è stato un bacio (e, pare, nulla di più). Francesco, che sta vivendo una relazione piuttosto litigarella con la ragazza, è apparso piuttosto interessato: del resto Jeremias è anche è il suo ex cognato, considerata la storia con la sorella Cecilia Rodriguez.

"Siamo andati anche in vacanza io, Cecilia ed Ignazio quest'estate - ha raccontato la Salemi - a giugno, a Cefalù. Era un viaggio organizzato per gli influencer, eravamo in quaranta. Stavamo sempre insieme. Mi sembrava che entrambi mi adorassero. Io e Jeremias abbiamo passato una serata insieme. C'è stato un bacio. E' stato lui a scrivermi e a prendere l'iniziativa. Ci tengo a specificarlo perché non voglio passare da gatta morta, come invece sta succedendo..."