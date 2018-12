Giulia Salemi, messaggio a Francesco Monte: "Due fiabe separate fanno un film horror"

"Da parte mia è iniziato un innamoramento". Così Giulia Salemi, seduta in studio al 'Grande Fratello Vip' subito dopo l'eliminazione dal gioco, aveva descritto i suoi sentimenti per Francesco Monte, l'ex tronista conosciuto nella Casa di Cinecittà. E a qualche ora dalla fine dell'avventura nel reality, oggi arriva una nuova dedica, stavolta via social.

Mentre Francesco continua il suo percorso nel loft di Cinecittà e resta tra i candidati alla vittoria finale (insieme agli altri finalisti Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Walter Nudo), Giulia pubblica una foto a due su Instagram e scrive una dolcissima didascalia: "Due fiabe devono stare unite e fare una favola - si legge - Se sono separate è un film horror. Meno 6 Bambi".

Chissà se anche loro, come gli ex concorrenti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez oggi più innamorati che mai, proseguiranno la loro love story anche fuori dalla Casa. Il loro rapporto è apparso da subito tanto complice quanto "ballerino" a causa di continue litigate e divergenze. Ma l'amore più bello è quello litigarello, diceva qualcuno...