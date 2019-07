Giulia Salemi, la versione che smentisce Francesco Monte: “E’ stata tradita”

La movimenta vita sentimentale di Francesco Monte continua ad essere al centro delle cronache rosa che sull’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, prossimo concorrente di ‘Tale e Quale Show’, hanno scritto pagine di amori, tradimenti e nuovi flirt. Da poco il modello tarantino ha ufficializzato la storia appena nata con la bella Isabella De Candia, già intercettata con lui a Ibiza, ma la nuova relazione porta ancora con sé l’ombra di un presunto tradimento di lui ai danni della ormai ex Giulia Salemi.

La coppia è scoppiata qualche mese dopo essersi conosciuta al Grande Fratello Vip e per l’influencer è stato un colpo duro da smaltire, soprattutto perché la tesi di un tradimento ha prevalso tra le ragioni dell’addio. Monte ha sempre negato ogni colpa (“Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia”, il suo sfogo), ma a contrastare con la sua versione arriva adesso quella riportata dal settimanale Spy.

Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi? La versione contrastante

Il settimanale Spy riporta una versione ben diversa da quella portata avanti dall’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, indicato come responsabile di un tradimento che avrebbe spezzato il cuore alla italo-persiana. “L’influencer si è chiusa nel silenzio più totale. ‘Spy’ ha parlato con le persone a lei più vicine e ha scoperto che il suo dolore nasce non solo dalla delusione ma anche per la consapevolezza di essere stata tradita”, si legge su Instagram nel lancio del servizio del settimanale secondo cui Francesco avrebbe cominciato la sua attuale nuova avventura amorosa prima di rompere con l’ex: “La Salemi sta attraversando un brutto momento. Sappiamo che la sua paura si chiama delusione, dolore e, in base a quello che ci hanno riferito, tradimento”.

Monte smentisce (ancora) le voci sul tradimento

Intanto Francesco Monte ha smentito ancora le voci di tradimento:“Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia”, ha dichiarato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine: “Non parlo solo di tradimento fisico. Credo nella lealtà, nella fedeltà e, come ho detto prima, non potrei mai perdonare una cosa che per primo non potrei commettere, per rispetto a quello in cui credo”.