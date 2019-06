Giulia Salemi in lacrime dopo l'addio a Monte: "Devo riprendere in mano la mia vita"

Un amore nato tra alti e bassi, lo scorso autunno, nella Casa del Grande Fratello ed esploso fuori, poi l'addio pochi giorni fa. E' finita dopo appena 8 mesi tra Giulia Salemi e Francesco Monte, anche se nonostante la loro storia non fosse così datata era comunque molto intensa.

Un "sentimento che si è spento" ha fatto sapere l'ex tronista sul suo profilo social, ma forse più per lui. Giulia, infatti, è a pezzi per la rottura e lo ammette senza filtri su Instagram. In lacrime, con la voce rotta dal pianto, l'influencer ne ha parlato con i suoi follower: "E' proprio vero che la vita ogni giorno ci mette davanti a delle sfide. A volte anche se fa male, se è dura e difficile, bisogna trovare la forza e la grinta di combattere e rialzarsi, sia per se stessi sia per le persone che abbiamo al nostro fianco".

Accanto a lei le amiche più care, sua mamma Fariba, ma anche tutti i suoi fan, che ringrazia per tanto affetto. "Questa volta ho avuto voi che siete come una famiglia - spiega commossa - Mi avete dato tanto amore e sostegno questi giorni e mi avete fatto tornare il sorriso. Ora ho bisogno di riprendere in mano la mia vita come una ragazza normale di 26 anni. Devo riprendere a lavorare. Non si può scappare dai problemi e tantomeno dalle responsabilità. Vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia power".