Giuseppe Conte e la compagna Olivia: incontri "segreti" nella notte romana

Una cena insieme nella notte romana, poi il rientro a Palazzo Chigi separati, probabilmente con l'intenzione di non dare troppo nell'occhio. E' una storia vissuta con profonda riservatezza quella del premier Giuseppe Conte e della compagna Olivia Paladino. Per la gioia dei più curiosi, però, i paparazzi del settimanale Oggi, sono riusciti a fotografare qualche frammento di una delle ultime serate trascorse dalla coppia nella Capitale.

Privacy e riservatezza sembrano essere al primo posto per Conte, che pare non vuole attirare l'attezione dei media su una relazione finora tenuta al riparo dai riflettori. Secondo la ricostruzione resa dalla rivista diretta da Umberto Brindani, il premier e la fidanzata hanno cenato all'Hotel Plaza, lussuosa struttura romana dove lei lavora come maganer (è figlia del proprietario e di Eva Aulin, attrice svedese degli anni 60, ndr), per poi spostarsi verso Palazzo Chigi: lui in auto, lei a piedi attraverso una via secondaria, "scortata" da un poliziotto. "Quella scelta dalla Paladino non è la via più breve (lo sarebbe percorrere via del Corso fino a Piazza Montecitorio,) - spiega Oggi - ma di certo è la più discreta e le consente di sgattaiolare nelle strade laterali dietro piazza San Lorenzo in Lucina".

Trentotto anni, romana, Il Messaggero descrive la donna come “bella, appariscente, appassionata. Più giovane dell'avvocato pugliese 54enne di lui di quindicina d'anni, poche sono le informazioni che la riguardano. Non è chiaro da quanto tempo faccia parte della vita del premier, che in passato è stato sposato con un'altra donna di nome Valentina con cui ha avuto un figlio, Niccolò, 11 anni, anch'esso presente alla cena immortalata da Oggi.