Conte in tempi non sospetti, il retroscena: "L'ho conosciuto in Marocco, era solo"

L'anonimato è ormai un ricordo per Giuseppe Conte, neo-incaricato Presidente del Consiglio che deve iniziare a fare i conti (anche) con la popolarità.

Sul premier che ha messo d'accordo Di Maio e Salvini iniziano a circolare le prime curiosità e anche un po' di gossip, come un viaggio fatto in Marocco 13 anni fa. Protagonista di questa vacanza con l'allora sconosciuto Conte, Laura Mirabella. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la Mirabella ha spiegato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: "Abbiamo fatto una vacanza insieme con Avventure nel Mondo in Marocco, a cavallo di Capodanno, per una settimana".

E' vero che ad Avventure nel Mondo partecipano soprattuto single? "Io ero con due mie amiche mentre Conte era da solo". Com'è stato il viaggio? "Bellissimo. Abbiamo fatto Capodanno in piazza a Marrakech. Conte ha passato il 31 dicembre con noi, era solo, ma essendo una persona molto riservata, non abbiamo mai capito perché fosse venuto da solo". Conte sembra essere un vero lord nell'abbigliamento. Lo è anche quando va in vacanza? "Si, era elegantissimo e molto chic, indossava sempre camicia e maglioncino. E poi offriva molto, era generosissimo". Dopo quella vacanza vi siete più visti? "L'ho rivisto qualche anno dopo, ma era con la moglie, quando ci siamo incontrati spingeva il passeggino".

Su Facebook Laura Mirabella ha pubblicato anche le foto di quel viaggo. Non c'è che dire, Conte aveva stile da vendere anche allora.