Gracia De Torres si è sposata: le nozze ‘gipsy’ dell’ex naufraga dell'Isola dei Famosi | FOTO

Gracia De Torres e Daniele Sandri sono diventati moglie e marito.

L'ex naufraga dell’edizione del 2015 dell’'Isola dei Famosi ha promesso amore eterno al cestista della Virtus in Spagna, terra d’origine della modella che lasciò un segno nel reality italiano per il fascino e la caparbietà con cui affrontò le varie sfide.

Il matrimonio è stato celebrato all'aperto in puro stile gypsy e ha coronato un fidanzamento durato dopo quattro anni.

Abito a sirena con un lungo velo per lei, completo con bottoni dorati per lui, entrambi hanno scelto il bianco per il girono più importante della loro vita, festeggiato in una cerimonia semplice con pochi invitati, raggianti insieme a loro nelle foto postate sui social.

“Il nostro legame va oltre l'amore: non è solo il mio ragazzo, ma anche mio amico. Tra noi non esistono segreti. Condividiamo tutto. E poi abbiamo molto in comune in comune: viaggiamo tanto, amiamo lo sport”, raccontava qualche mese fa a Today Gracia De Torres svelando i preparativi delle nozze con il fidanzato.

“Mi ha chiesto la mano di fronte alla mia famiglia. Non me lo sarei mai aspettata”, spiegava la ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2015, oggi influencer molto apprezzata da quanti cercano consigli per restare in forma. E ora che il “grande passo” è stato fatto, il desiderio da esaudire è quello di un figlio che, confidava, “sarebbe una cosa bellissima”.