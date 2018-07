GF, Filippo e Lucia stanno ancora insieme? La risposta svelata sui social

Altro che fuoco di paglia. Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando, reduci dall'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso. La coppia ha messo da parte la crisi vissuta nell'ultimo periodo di permanenza nella Casa ed oggi si gode romantiche vacanze dall'altra parte del mondo: in India.

Arte, escursioni, spiritualità e... baci. E' un viaggio intenso e dolcissimo quello dei due ragazzi romani, che raccontano le giornate sui rispettivi profili social: eccoli dunque ai piedi di un tempio, poi durante un percorso benessere in spa ed ancora alle prese con una passeggiata tra i mercati più caratteristici. "Io, te e il deserto", scrive il bel romano su Instagram, a corredo di un selfie a due.

"Io e Filippo stiamo benissimo, alla faccia di chi ci vuole male", ha raccontato tempo fa Lucia, precisando che, una volta usciti dal gioco, la conoscenza si è fatta più approfondita: "Un conto è quando ti conosci fuori, che comunque hai i tuoi tempi e se magari non ti piace qualcosa torni a casa. Lì dentro, vivendolo h24 e avendo tutto un mondo amplificato, non capisci e quindi magari ti perdi ogni tanto e io lo so che mi sono persa un po’ di volte. Io non cambierei nulla, neanche una lacrima"