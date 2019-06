GF, Tina Cipollari commenta l’eliminazione dell’ex marito Kikò Nalli: “Finita la pacchia”

Al di là delle dinamiche di gioco che in queste nove settimane hanno caratterizzato ogni concorrente del Grande Fratello 2019, l’edizione del reality che il prossimo 10 giugno eleggerà il suo vincitore è stata molto arricchita dalle vicende personali degli inquilini della Casa, entrati con una storia privata che molto ha dato da parlare durante e oltre le dirette televisive.

Kikò Nalli è stato l’esempio lampante di come la vita privata di un concorrente sia servita al reality per intessere nuovi spunti di discussione: l’hairstylist ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, ha iniziato a flirtare con la compagna di avventura Ambra Lombardo, dando vita ad un filone parallelo al gioco televisivo che tanto ha alimentato il gossip.

Kikò Nalli eliminato dal GF, Tina Cipollari commenta sui Instagram

Nella semifinale del 3 giugno Kiko Nalli è stato eliminato dal gioco poco dopo aver incontrato Ambra Lombardo, entrata nella Casa per una sorpresa e accolta dall’uomo con tanto di bacio appassionato. Pronta, dunque, la reazione di Tina Cipollari che, come già successo in altre occasioni, ha commentato sui social con la consueta ironia l’esito della sfida che ha stabilito la fine del gioco per l’ex marito.

"Stasera per me è finita la pacchia", ha scritto l’opinionista in una storia Isnstagram musicata dalla canzone ‘La musica è finita’ interpretata da Franco Califano. Nessun commento, invece, sulla romantica scena che ha visto protagonisti kikò e Ambra, almeno per il momento…

Kiko Nalli e la dichiarazione d'amore ad Ambra

Poco prima di lasciare la Casa del Grande Fratello, Kiko Nalli ha incontrato Ambra Lombardo. " Ti ho pensato tantissimo e tu l'hai visto. E se tu sei vera, come mi sei sembrata, possiamo fare solo un bel cammino se lo desideri. Non mi fido di nessuno ma di te sì, mi piaci", le ha detto l’hairstylist prima di baciarla appassionatamente. "Io sono una donna di fatti e non di parole. Ti ho detto che ci sono e sono qui. Ti ho detto che ci sarò e ci sarò. Io e te non saremo una scintilla, saremo un fuoco", la replica di lei.