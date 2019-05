GF, Kikò Nalli ripensa a Tina Cipollari: nostalgiche confidenze sulla ex moglie

(Kikò racconta a Taylor come è nato il suo amore con Tina Cipollari)

Le parole usate da Kikò Nalli per descrivere la ex moglie Tina Cipollari vanno oltre il mero racconto di un amore passato: l’affetto, la stima, il rispetto per la donna a cui l’hair stylist è stato legato per 18 anni sono emersi con tutta la sincerità propria di una confidenza autentica durante una conversazione con Taylor Mega, colpita dalla profondità di un sentimento che tutt’ora lo lega alla opinionista di punta di ‘Uomini e Donne’.

Nella Casa del Grande Fratello Kikò ha conosciuto Ambra Lombardo e tra i due sembra essere nato un sentimento che solo il tempo e le circostanze estranee alle dinamiche del reality sapranno dire se e quanto durerà. Intanto, però, il concorrente è tornato con la mente a lei, alla madre dei suoi tre adorati figli, descritta come “la forza della natura, della semplicità unita alla potenza dell’intelligenza”.

Kikò: “Mentre corteggiavo mi sono innamorato di Tina”

“Io ero andato a corteggiare questa ragazza e lei aveva sessanta pretendenti. Avevo 29 anni. Nel giro di pochissimi giorni ha mandato via tutti tenendo solo me, che ero arrivato da poco”, ha ricordato Kikò ripercorrendo la nascita dell’amore con Tina Cipollari conosciuta grazie al programma ‘Uomini e Donne’. “Però mentre corteggiavo lei, mi ero innamorato di Tina (…) Aveva 38 anni era bellissima… a parte che è bella ancora adesso! Lei era sopra le righe, aveva la testa”, ha detto ancora l’uomo che, ormai innamorato dell’opinionista, rivelò a Maria De Filippi di provare qualcosa per lei e di voler terminare la sua esperienza come corteggiatore.

“Ci siamo separati da due anni. Però ci siamo separati benissimo”, ha sottolineato ancora Kikò. Dichiarazioni tanto belle quanto importanti le sue, che chissà che non suscitino la gelosia di Ambra, pronta a riabbracciarlo dopo settimane di lontananza...