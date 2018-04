Matteo Gentili al Grande Fratello: la "reazione" della ex fidanzata Paola Di Benedetto

La prima puntata del Grande Fratello ha presentato la schiera di persone e personaggi protagonisti del reality che già dalle prime ore promette di soddisfare le aspettative degli appassionati del discusso format televisivo.

Tra sconosciuti e semitali che assurgono alla nomea di ‘vip’ perché già noti ai salotti d’ursiani del pomeriggio c’è anche Matteo Gentili, calciatore 28enne di Lucca che da subito si è presentato come segnato dalla fine della sua storia d’amore con Paola Di Benedetto.

L’ex fidanzato della ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha raccontato di aver creduto alle promesse che Paola Di Benedetto gli aveva fatto prima del suo ingresso nel reality e che facevano ben sperare in un ritorno di fiamma.

Amore che, evidentemente, non è mai tornato, visto che la ragazza si è legata a Francesco Monte, pure lui ex compagno di Cecilia Rodriguez da cui è stato lasciato in diretta al Grande Fratello Vip.

E proprio mentre Matteo Gentili raccontava l’amarezza per quella storia così conclusa, lei, Paola, ‘artefice’ della sua delusione, su Instagram pubblicava una storia che mostrava il suo bacio al suo nuovo fidanzato, a dimostrazione di aver voltato definitivamente pagina e che restare in casa a guardare la tv non rientrava affatto tra i programmi della serata…

E chissà se anche per Matteo questo reality si riveli foriero di un nuovo amore!