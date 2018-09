GF Vip, Francesco Monte parla della ex Cecilia Rodriguez: il nostalgico ricordo

(Nel video, Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez)

Probabilmente le orecchie di Cecilia Rodriguez fischieranno un bel po’ nel corso della permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip dell’ex fidanzato Francesco Monte, inquilino di quegli spazi che un anno fa furono teatro della fine della loro storia d’amore.

Dopo i rimandi alla vicenda accennati non senza imbarazzo durante la prima puntata del reality, ecco che anche nella “intimità” (!) di un dialogo con i compagni il nome della showgirl argentina è tornato a riecheggiare come ricordo di un passato lontano eppur duro a morire...

A far parlare di lei, la data di nascita di Ivan Cattaneo, nato il 18 marzo proprio come Cecilia. “E’ una data familiare”, ha affermato Monte parlando delle caratteristiche del segno dei pesci della sua ex fidanzata. “E’ un segno del destino”, il commento di Eleonora Giorgi davanti alla scoperta della coincidenza astrale che lega il cantante a una persona così importante nella vita di Monte.

Francesco Monte commenta la fine della storia con Cecilia Rodriguez

Inevitabile, allora, il commento su quella relazione quando Eleonora Giorgi ha detto la sua sulla vicenda.

“Quando ti ho visto entrare in casa in diretta ho pensato che è stata una fortuna che si è liberato”, ha commentato ironica l’attrice; “Io sono forte della persona che ho conosciuto. Sarei stato uno scemo a stare 5 anni con lei”, ha replicato Monte che ha indirettamente ha rimarcato la sincerità di un sentimento ormai finito. Almeno, così pare…