"Gregoraci-Briatore, strani avvistamenti e retroscena dietro la separazione"

E' dello scorso dicembre la notizia della separazione ufficiale di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Eppure, secondo quanto riporta oggi Dagospia, pare che le cose tra i due non andassero bene già da tempo. Il sito di Roberto D'Agostino rivela infatti alcuni presunti retroscena inediti circa il rapporto tra l'imprenditore e la showgirl calabrese.

Secondo quanto "spifferato" dal sempre informatissimo giornalista Alberto Dandolo, il legame tra Elisabetta e Flavio - sposati da 10 anni e genitori del piccolo Nathan Falco - si era raffreddato da un po'.

"Strani avvistamenti della Gregoraci a Parma"

Dandolo parla di "strani avvistamenti della signora Briatore a Parma". Chi incontrava nella citta' emiliana e dove? "La Gregoraci, da un paio d'anni, dopo la sua amicizia in quel di Napoli con il panzuto calciatore Higuain, pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano, attivo nel settore dei cosmetici", prosegue. Dove? "In un appartamento di proprieta' dell'ex “paraguru” della Guru, Matteo Cambi, amico fidato di vecchia data".

Quanto alla "condotta" di Briatore, il giornalista aggiunge: "Chiedetelo a Raffaella Zardo e a qualche assistente giu' a Dubai..."

"Il contratto prematrimoniale"

Ma non è finita qui. Dagospia riporta anche un antefatto che sarebbe avvenuto a poche ore dal matrimonio tra i due, celebrato nel giugno del 2008. In quel frangente, infatti, ad Elisabetta "sarebbe arrivato davanti un bel contrattino prematrimoniale". "In quel momento scoppio' in lacrime e avrebbe voluto disertare l'altare. Nel contrattino inviatole dal futuro consorte, secondo i bene informati, ci sarebbero state due clausole: 1) in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit 2) in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con il consorte, all'affidamento". Interpellata in queste ore circa il presunto "vitalizio" che dovrebbe ricevere dall'ex marito, la Gregoraci ha così risposto: "I giornali scrivono tante stupidaggini. L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene".