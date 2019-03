Elisabetta Gregoraci scrive al figlio: “Ho rischiato di perderti e tu sei rimasto aggrappato a me”

Ricordi, emozioni e un bilancio degli ultimi nove anni sono racchiusi nelle parole che Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram in occasione del compleanno del figlio Nathan Falco, nato il 18 marzo del 2010 dal matrimonio con Flavio Briatore.

“Lunedì saranno 9 anni.. come passa il tempo .. qui ti aspettavo da quasi sette mesi, ti custodivo dentro di me, per quella che sarebbe diventata la persona più importante della mia vita”, ha esordito la showgirl rivolgendosi direttamente al suo bambino nel pensiero scritto in calce alla foto che la ritrae con il pancione.

“Anche quando ho rischiato di perderti tu sei rimasto aggrappato a me dimostrando tutta tua forza. Grazie Nathan per avermi reso madre, per avermi insegnato ad amare in modo incondizionato, per rendermi felice ogni giorno e per il tuo grande amore”, ha aggiunto ancora Elisabetta che ha arricchito le sue parole con un video che è un collage di foto di lei con il suo ometto in tutti questi nove anni.

“Sei il mio regalo più grande”, è la certezza che la ex moglie di Briatore esprime a Nathan a cui la canzone di Tiziano Ferro arriva come tenera dedica nel suo giorno.

Elisabetta Gregoraci: “Per Falco siamo ancora una famiglia”

Benché il matrimonio con Flavio Briatore sia finito più di un anno fa, Elisabetta Gregoraci ha tenuto a precisare che il rapporto con il padre di suo figlio è disteso e tranquillo anche e soprattutto per il benessere di Nathan Falco.

“Restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto reciproco e con rispetto cresciamo il nostro bambino”, ha assicurato qualche tempo fa la showgirl calabrese che in un’altra intervista al settimanale Chi, ha descritto il suo Nathan come “molto sensibile, ha un bel carattere ma è anche uno che sa quello che vuole. È solare, sereno, testardo ma buono, buonissimo. Non fa capricci e non è troppo viziato”.

“Io ero addormentata alla sua età, mentre lui è più sveglio e più avanti, parla tre lingue e mi spiega come usare il telefono”, la constatazione finale di mamma Eli con il cuore pieno d’amore per quello che resterà per sempre l’uomo più importante della sua vita.