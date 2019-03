Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose: il sì a maggio, organizza Enzo Miccio

I fiori d'arancio erano nell'aria, ma ora inizia a sentirsi anche il profumo. Una foto rubata lo scorso autunno aveva immortalato Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a Roma, in compagnia del wedding planner Enzo Miccio, che dopo il matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck, sembra esser pronto ad accompagnare le due prossime future spose verso l'unione civile più clamorosa di sempre. Per la prima volta in Italia infatti, due donne note al pubblico, ognuna per la propria vicenda personale e lavorativa, convoleranno a giuste nozze dopo una storia d'amore lunga più di otto anni.

Cerimonia fissata per maggio, anche se non si conosce ancora la data precisa. Top secret anche il tema e la location, ma certamente sarà a Roma, dove la coppia convive da anni. "Sarà un matrimonio che parlerà di Eva e di Imma - ha fatto sapere Miccio - del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni. Un vero e proprio inno alla semplicità e all'amore, senza mai dimenticare l'anima militante di questo sentimento". Scelti gli hashtag per il grande evento: #EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose.