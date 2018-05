Harry e la telefonata di addio alla storica ex fidanzata Chelsy

Il viso bellissimo di Chelsy Davy, sorridente prima della cerimonia e poi teso, quasi imbronciato, durante il royal wedding, ha fato il giro delle televisioni di tutto il mondo.

Lei, storica ex fidanzata del principe Harry che l’ha voluta fortemente al matrimonio con Meghan Markle, ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto per il rapporto amicale rimasto nonostante la fine della loro relazione durata dal 2004 al 2009.

Ora, a distanza di una settimana dall’evento, un’indiscrezione rilanciata dalla versione americana di Vanity Fair ha diffuso la notizia secondo cui qualche giorno prima del matrimonio con Meghan, il principe avrebbe chiamato Chelsy Davy per un tenero saluto in vista del fatidico sì.

“Un’ultima telefonata in cui entrambi riconoscevano che Harry stava andando avanti con la sua vita” ha raccontato una fonte che, davanti al saluto così emozionante, ha aggiunto che Chelsy non sarebbe rimasta indifferente: “È scoppiata a piangere talmente tanto che ha pensato persino di non andare a Windsor per la cerimonia”.

Poi, però ha prevalso la promessa fatta all’ex fidanzato e Chelsy ha presenziato all’interno della cappella di St. George, ma non al party serale a Frogmore House.

Il rapporto tra Harry e l’ex fidanzata Chelsy Davy

“Harry è rimasto in ottimi rapporti sia con Chelsy che con Cressida” aveva rivelato prima del matrimonio Richard Eden, esperto di affari reali: “Quando le relazioni sono finite, il principe si è assicurato non rimanesse rancore. Non penso che la loro presenza possa infastidire Meghan”.

In effetti, la duchessa del Sussex, che dal canto suo ha scelto invece di non invitare l’ex marito, non si è mostrata affatto ostile alla presenza della ragazza tra i banchi della Windsor Chapel e, anzi, pare che tra le due ci sia stato anche un caloroso abbraccio lontano dalle telecamere. Pace fatta, ammesso che fossero mai state in guerra.