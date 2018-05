Harry e Meghan, le foto ufficiali delle nozze

A due giorni dalle riprese in mondovisione e gli scatti fermati dai fotografi accorsi a Windsor da ogni nazione, Kensington Palace ha diffuso le foto ufficiali del matrimonio di Harry e Meghan.

Tre le immagini che ritraggono gli sposi da soli e in famiglia negli spazi immensi del palazzo reale, scorci del giorno da favola davanti al quale milioni di persone hanno sospirato assistendo all’evento grazie a social, streaming e tv.

Le foto sono realizzate dal fotografo Alexi Lubomirski, lo stesso delle foto del fidanzamento, unico presente nella St. George Chapel e alla festa.

Nel primo scatto, i due sposi sono ritratti insieme ad una sorridente regina Elisabetta e al principe Filippo e con il principe Carlo, la consorte Camilla, il principe William e Kate Middleton, la madre della sposa Doria Ragland, damigelle e paggetti, tra cui un sorridente principino George e la sorellina Charlotte in braccio alla mamma.

Nel secondo scatto in bianco e nero ritrae Harry e Meghan da soli, felici e sorridenti seduti sui gradini di una scalinata dell'Est Terrace del castello di Windsor.:

“Il Duca e la Duchessa desiderano ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni del loro matrimonio” si legge nella didascalia: “Si sentono così fortunati di essere stati in grado di condividere la loro giornata con tutti quelli riuniti a Windsor e quelli che hanno guardato in televisione in tutto il Regno Unito, il Commonwealth e in tutto il mondo”.

Nella terza foto, infine, gli sposi sorridenti posano con paggetti e damigelle: il sorriso di tutti è il dettaglio che accomuna i protagonisti di uno scatto che è già nella storia.