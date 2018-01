Nozze Harry-Meghan, spunta un invitato scomodo: la bomba

Fervono i preparativi per il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle, e iniziano a trapelare anche le prime indiscrezioni. Negli ultimi giorni gira una voce bomba su un invitato decisamente controverso. Nella lunga lista, infatti, sembrerebbe sia spuntato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al centro di diverse polemiche fin dal momento del suo insediamento alla Casa Bianca.

Immediata, però, è arrivata la replica del diretto interessato, "non a conoscenza" di un suo possibile invito alle nozze reali. Trump ha comunque augurato felicità a due promessi sposi. E' stata questa la risposta del presidente Usa al giornalista Piers Morgan di ITV che gli ha chiesto se avesse ricevuto un invito per le nozze: "Non che io sappia". Trump ha anche aggiunto: "Sembrano una coppia innamorata, voglio che siano felici".

Le nozze verranno celebrate il 19 maggio nella St George Chapel di Windsor. Harry e Meghan si sono conosciuti nell'agosto del 2016 e da quel giorno non si sono mai lasciati.