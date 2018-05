Harry e Meghan, viaggio di nozze rimandato: la romantica meta prescelta

Terminata la cerimonia da sogno, la diretta televisiva trasmessa in mondovisione che ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori, la festa per 200 invitati a Frogmore House, residenza del XVII secolo sui terreni del castello di Windsor, che è iniziata dopo il rito nuziale e terminata a notte fonda con tanto di fuochi d’artificio, per i neoduchi di Sussex inizia ora una nuova vita.

Freschi di quel “Yes, I will” pronunciato l’uno all’altra, il principe Harry e Meghan Markle si preparano già ad affrontare gli impegni ufficiali che li costringono a rimandare di qualche settimana la dolce intimità della luna di miele.

Domani, infatti, Harry e Meghan parteciperanno a un ricevimento a Buckingham Palace con Carlo e Camilla e il resto della Famiglia Reale per celebrare il 70esimo compleanno del principe del Galles ed erede al trono che cadrà il prossimo il 14 novembre.

Nei prossimi giorni, inoltre, Meghan sarà nominata ambasciatrice della gioventù del Commonwealth dalla regina Elisabetta.

Harry e Meghan, le probabili mete del viaggio di nozze

Il viaggio di nozze di Harry e Meghan è solo rimandato, dunque. Nulla di ufficiale sulla meta della luna di miele, ma c’è chi scommette che il luogo scelto potrebbe essere Namibia o Botswana, dove la coppia ha trascorso il primo week-end d'amore subito dopo essersi conosciuti nel luglio 2016 a Wimbledon. Una delle pietre che compongono l’anello di fidanzamento di Meghan, tra l’altro, viene dal Botswana, meta di uno dei primi viaggi della coppia reale e luogo del cuore della coppia.

Inoltre, la rivista di viaggi Travel & Leisure sostiene che i due sposi soggiorneranno in Namibia, al Natural Selection’s Hoanib Valley Camp, un resort di lusso ed ecofriendly aperto di recente nel paese dell’Africa sudoccidentale, dove una camera costerebbe 660 dollari a notte (530 euro).

Royal wedding, i ringraziamenti della famiglia reale

“Grazie a tutti coloro che sono venuti a Windsor e a chi ha seguito" il matrimonio "da tutto il Regno Unito, dal Commonwealth e dal mondo. Congratulazioni ancora una volta ai neo sposi": così su Twitter la famiglia reale ha ringraziato coloro che hanno partecipato alle nozze del principe Harry e Meghan Markle.

Secondo Visibrain, società francese di monitoraggio dei social media, circa 6 milioni di utenti Twitter hanno postato qualcosa sul matrimonio di Harry e Meghan. Tra la mezzanotte di venerdì e le 20 di sabato, 5.958.379 tweet sono stati inviati in tutto il mondo alle nozze reali, 4,5 milioni con l'hashtag #RoyalWedding.