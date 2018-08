Heather Parisi si è (ri)sposata

La cerimonia si è svolta ad Hong Kong ed è stata condivisa dalla diretta interessata sui social. Bellissima nel suo abito rosa confetto in pizzo, la ballerina americana tiene in mano un bouquet en pendant ed appare radiosa accanto al suo (elegantissimo) cavaliere. Nel taschino della giacca di lui, un bocciolo del mazzo di fiori della sposa. Location del "sì" la metropoli cinese, dove i due hanno ricominciato una nuova vita dopo l'addio all'Italia.

"Questo è un giorno speciale… C’è chi sogna fama, chi ricchezza, chi potere. Io vivo nell’unico sogno che ho sempre desiderato: amare l’uomo che mi ama!". Così Heather Parisi, 58 anni, annuncia di aver "sposato" per la seconda volta l’imprenditore Umberto Anzolin, marito e padre dei suoi gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, a cinque anni dal primo sì.

