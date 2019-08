Heidi Klum e Tom Kaulitz, nozze a Capri sullo yacht più lussuoso del mondo |FOTO

Hanno scelto lo scenario fiabesco dell’isola di Capri per rinnovare le promesse nuziali già scambiate il 22 febbraio scorso Heidi Klum e Tom Kaulitz: a bordo di uno degli yacht più lussuosi del mondo, il ‘Christina O’, lo stesso che fu scelto per le nozze di Grace Kelly con Ranieri III di Monaco e di Aristotele Onassis con Jacqueline Kennedy, la top model (46 anni) e il cantante dei Tokio Hotel (26), hanno celebrato di nuovo il rito nuziale con una cerimonia esclusiva alla presenza di 120 invitati.

Heidi Klum e Tom Kaulitz, nozze da sogno sullo yacht a Capri: le foto

Sui social alcuni dei momenti della giornata in cui sono state celebrate le nozze di Heidi Klum e Tom Kaulitz, trascorsa con invitati arrivati appositamente per festeggiare la coppia sulla famosa imbarcazione ‘Christina O’, ristrutturata dall’armatore greco Onassis negli anni Cinquanta e tutt’ora un gioiello assoluto tra tutte le imbarcazioni del mondo. Secondo quanto fa sapere People, il noleggio è di 634mila dollari a settimana, ha 30 posti letto e una capienza di 250 persone per un ricevimento. Un giorno da ricordare… Senza alcun dubbio!