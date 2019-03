Eva Henger si è risposata: il racconto a 'Domenica Live'

(Eva Henger, le immagini della figlia e del matrimonio con Massimiliano Caroletti a Domenica Live)

Eva Henger è tornata ospite di ‘Domenica Live’, accolta con grandi sorrisi da Barbara d’Urso a cui ha raccontato di essersi risposata con Massimiliano Caroletti, già suo marito dal 2013.

L’attrice ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è presentata nello studio di Canale 5 insieme al marito e alla figlia più piccola di 9 anni, Jennifer, vestita da damigella per raccontare l’evento svolto alle Maldive qualche settimana fa in gran segreto e mostrare in esclusiva le immagini. “Stiamo insieme da 15 anni ed era una data importante secondo noi. È stato un matrimonio bellissimo, ricco di emozioni”, ha detto Eva che ha indossato un abito bianco portato in tv per l’occasione da Mercedesz, la figlia maggiore di Eva arrivata a sorpresa.

Eva Henger si è risposata, la sorpresa di Mercedesz a ‘Domenica Live’

Della presenza della figlia Mercedesz che per impegni lavorativi non ha potuto partecipare al matrimonio della madre, Eva Henger è stata tenuta all’oscuro fino all’ultimo. Barbara D'Urso, infatti, ha mandato in onda un messaggio di Mercedesz per la mamma: "Ciao mamma è stato bellissimo vederti così felice. Sono contentissima che abbiate celebrato il vostro amore di nuovo. Più passano gli anni più diventi bella. Anche l'abito era veramente bello. Chissà se un giorno mi permetterai di metterlo". E’ stato allora che Mercedesz Henger è entrata in studio con addosso l'abito da sposa della mamma.