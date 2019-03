Andrea Iannone (già) scaricato da Audrey: ecco il messaggio bomba di lei

Una vera e proprio storia-lampo per Andrea Iannone. E' durata il tempo di qualche copertina patinata la love story tra il campione di MotoGp e la sua nuova fiamma Audrey Bouetté. A dare annuncio della rottura è stata proprio la modella di origine francese: "Andrea Iannone è un bravo ragazzo che, però, secondo me deve ritrovarsi", ha scritto tra le Instagram Stories, per poi aggiungere: "Gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie".

Andrea Iannone pensa ancora a Belen?

Insomma, pare proprio che a scaricare Andrea sia stata Audrey: stando alle sue parole, infatti, sembra che lui abbia la testa altrove. Ma dov'è questo altrove? Probabilmente a Belen Rodriguez, la ex compagna con cui ha rotto qualche mese fa (e che oggi è tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino). E finché, come dice la bellissima 25enne, Iannon non si sarà "ritrovato", è destinato probabilmente a restare single...

