Uomini e Donne, è ancora amore tra Ida e Riccardo: la prima foto dopo il ritorno di fiamma

Una storia d'amore che ha appassionato e fatto sognare il pubblico di 'Uomini e Donne' non poteva finire così. Ida e Riccardo hanno deciso di ricominciare insieme, lasciandosi alle spalle le liti e i dubbi che avevano portato la dama, mesi fa, a scrivere la parola fine. A cancellarla è stato Riccardo con un serrato corteggiamento.

Il ritorno in studio per lei, la lettera con una bellissima dichiarazione d'amore, la scenata di gelosia per la vicinanza di Armando, alla fine Ida ha ceduto ed è tornata tra le braccia del suo cavaliere.

A poche ore dal ritorno di fiamma ufficializzato martedì in puntata, la coppia ha pubblicato la prima foto insieme e le loro parole sono un inno al loro amore: "Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale". Tanti i messaggi di auguri da parte dei fan, ma anche degli amici di 'Uomini e Donne', tra cui Gemma: "Sapete quanto sono felice per voi".