Ida Platano volta pagina con un tentatore, Riccardo è un capitolo chiuso

Le ha provate tutte Riccardo Guarnieri per riconquistare Ida Platano, ma la loro storia è ormai arrivata definitivamente al capolinea. L'ultimo tentativo questa estate, quando è andato da lei a Brescia ma ha ricevuto l'ennesimo due di picche, rivelato da Ida nello studio di 'Uomini e Donne', dove si sono incontrati.

"Ci siamo detti che ci vogliamo bene ma siamo arrivati alla fine - ha spiegato la dama -. Ho apprezzato il tuo gesto e non ti ho preso in giro". Ida ci ha creduto molto in questa storia, ma i presupposti per tornare insieme non ci sono: "Ho capito che sicuramente lui nella sua mente ce l'ha la famiglia, ma non adesso. E' una bella persona ma non è pronto per una famiglia, io invece sto cercando quello. Oggi sto bene, mi dà forza mio figlio e mi hanno aiutato amici e amiche". Non solo. A ridare a Ida fiducia in se stessa anche una vecchia conoscenza: Andrea Filomena, ex tentatore di Temptation Island.

Per ora solo un'amicizia, ha assicurato, ma chissà che non possa trasformarsi in qualcosa di più importante: "Non c'è nulla, però mi ha fatto bene sentire un'altra persona". Impossibile per Riccardo restare impassibile: "Spero che sia il guerriero che stai cercando". Se la speranza di tornare con lei è svanita, la gelosia è ancora viva...