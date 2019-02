Le Iene, finisce la love story tra i due inviati: "Non tutte le storie hanno un lieto fine"

Stefano Corti e Veronica Ruggeri si sono lasciati. Stando a quanto riporta il sito Gossip e tv, la coppia di inviati de Le Iene avrebbe comunicato sui social la fine della loro love story.

“Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più!”, questo il post che Veronica avrebbe pubblicato sul suo account personale.

“Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”, avrebbe proseguito l'inviata de Le Iene.

Una brutta notizia per i fan della coppia, ma comunque un bell'esempio di come, anche quando l'amore finisce, possano restare affetto e stima.