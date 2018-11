Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a nozze: la rivelazione bomba

Fiori d'arancio in arrivo per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Dopo l'incontro galeotto avvenuto un anno fa nella Casa del 'Grande Fratello Vip', l'ex ciclista e la modella argentina sono pronti per convolare a nozze in estate. A confermarlo il futuro sposo durante un'intervista a 'Rivelo', nuovo talk di seconda serata in onda su Real Time, condotto da Lorella Boccia.

"Quest'estate la porterò all'altare". Questo il lieto annuncio dato da Ignazio nel corso dell'intervista, in onda il prossimo venerdì a partire dalle 20.45. I rumors di un "consolidamento" del rapporto si rincorrevano da un po'. I due, ex amanti del 'GF Vip' - lei lasciò in diretta l'ex Francesco Monte dopo il colpo di fulmine - sono sempre più affiatati, tanto che alcune voci li vogliono anche a un passo dal metter su famiglia.

"Penso tante cose di lui, è una persona meravigliosa e sono stata fortunata a trovarlo", ha detto Cecilia della sua metà in occasione dell'ultima ospitata al 'Maurizio Costanzo Show'. “Ci amiamo e stiamo bene insieme, ma abbiamo i nostri scontri, come tutte le coppie - ha precisato Moser - Quando andiamo in bicicletta si ferma in continuazione per baciarmi".