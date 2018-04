Ignazio Moser operato al ginocchio, Cecilia grande assente: la verità

Qualche giorno fa, Ignazio Moser si è operato al ginocchio (lo stesso ginocchio che gli aveva dato problemi quando era nella casa del Gf Vip) e in tanti si sono chiesti come mai con lui non ci fosse Cecilia. A chiarire il motivo, mettendo a tacere subito voci di crisi e di rottura, è stato il diretto interessato che ha scelto Instagram per giustificare l'assenza della sua Chechu.

L'ex ciclista ha scritto un lungo post, dopo l'intervento, nel quale, prima di tutto, ha voluto rigraziare coloro che gli sono stati accanto e che lo hanno sostenuto con tanti messaggi:

"Vorrei ringraziare tutti per i messaggi ed il sostegno di questi giorni. Come la maggior parte di voi già saprà ho dovuto sottopormi ad un intervento al ginocchio che sarà seguito da altri interventi in futuro per sistemare completamente questa situazione. Fino ad ora tutto è andato per il verso giusto e sono fiducioso che riuscirò a risolvere ogni cosa".

Poi Ignazio Moser ha aperto una parentesi su Cecilia Rodriguez e ha scritto: "La mia @chechurodriguez_real non è venuta da me per una mia scelta e contro il suo volere. Mi sarebbe molto dispiaciuto che si limitasse a causa mia e comunque, tranquilli, mi raggiungerà presto! Quindi, per piacere basta paranoie e basta rotture di scatole! Grazie ancora".

Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: Apr 20, 2018 at 9:03 PDT

Tolto ogni dubbio su una presunta crisi, dunque, i fan della coppia possono tornare a dormire sonni tranquilli, perchè Ignazio e Cecilia sembrano più uniti che mai.